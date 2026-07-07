К взрывам у отеля в Сирии в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона могут быть причастны Иран и Турция. Таким мнением поделился в разговоре с «Абзацем» эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Он отметил, что современная Сирия представляет поле битвы между Израилем и Ираном, однако усомнился в том, что израильские спецслужбы могли пойти на подобную диверсию, так как Тель-Авив втайне от международного сообщества взаимодействует с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

«В происходящем нельзя исключать и то, что это турецких ребят работа, чтобы показать французскому Пиноккио, что нечего совать нос фактически в их вотчину», — допустил эксперт.

При этом, отметил Балмасов, в настоящий момент нет прочных доказательств того, что аш-Шараа — «полностью турецкий прокси». Вместе с этим, обратил внимание собеседник «Абзаца», местная разведка «не скрывала особо», что действующий президент Сирии «вылез из-под турецкого защитного зонтика».

Позднее аш-Шараа «стал отбиваться от рук», а его политика могла стать чрезмерно самостоятельной с точки зрения Анкары, рассуждает Балмасов. «Но это вряд ли именно эрдогановские силы», — добавил он.

Еще одной возможной версией Балмасов назвал противостояние местных группировок, которые сопротивляются возможной ликвидации со стороны властей.

Взрывы в Дамаске прогремели утром 7 июля возле гостиницей Four Seasons, где остановился Макрон во время визита в Сирию. По данным местных властей, в результате пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских. Макрон не пострадал, его кортеж покинул отель незадолго до взрывов.