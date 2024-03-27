Между Россией и США до 2022 года работали каналы обмена информацией об угрозе терактов, заявил в специальном интервью RTVI полковник Службы внешней разведки (СВР) в отставке, бывший член Совета Федерации Игорь Морозов.

На вопрос, могли ли американские или британские спецслужбы передавать России конкретную информацию перед терактом в «Крокус Сити Холле», Антонов ответил: «Я ориентируюсь на то, о чем говорят официально и министерство иностранных дел, и в администрации президента: нет, такой информации не было».

«Вообще, у нас всегда существовал канал связи именно на предмет предупреждения об информации в отношении террористических либо групп, либо подготовки [терактов]. Каналы работали до 2022 года», — сказал Морозов.

После 2022 года террористы «никуда не делись», подчеркнул экс-сенатор. «И поэтому предупреждение по этим каналам, которые есть между спецслужбами, они должны работать. А как по-другому?» — рассуждает Морозов.

По его словам, «все будет зависеть от политической воли наших западных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки».

«На них ориентируются все европейские спецслужбы. И поэтому пока не будет принято это решение в Вашингтоне, то все, этого ничего не будет. Все будут молчать, будут получать такие же теракты, не дай бог, у себя в Париже, в Лондоне, в Берлине, но делиться информацией не будут», — сказал Морозов.

Он отметил, что ФСБ России, «по крайней мере, до 2022 года» всегда передавала соответствующую информацию. «А вот французы и немцы этого не делали», — добавил Морозов.

Теракт в Подмосковье

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед концертом рок-группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу, подожгли помещение и скрылись. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек. Сообщалось также о 360 пострадавших.

23 марта ФСБ России сообщила, что задержаны 11 человек. Арестованы восемь: четверо предполагаемых исполнителей теракта и четверо обвиняемых в пособничестве.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ)*. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов. «Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — добавил российский лидер.

Еще 7 марта посольство США и МИД Британии призвали своих граждан, находящихся в России, избегать массовых мероприятий 8 и 9 марта из-за угроз терактов. После теракта в «Крокусе» совет национальной безопасности Белого дома заявил, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной.

* запрещенная в России террористическая организация