ФСБ России сообщила, что в порту Санкт-Петербурга изъяла не менее 500 кг кокаина: наркотик находился в контейнере, который прибыл из Эквадора и был спрятан в тушах тунца. Задержанный по этому делу россиянин отправлен в СИЗО.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», — заявили в спецслужбе.

По данным ведомства, запрещенные вещества были обнаружены при досмотре контейнера из Эквадора в Большом порту Санкт-Петербурга; партия была спрятана в мороженых непотрошеных тушах тунца.

По подозрению в причастности к контрабанде задержан гражданин России. При обыске его дома изъяли активы в криптовалюте на сумму, эквивалентную $613 тыс., 13 дорогих наручных часов общей стоимостью свыше $1,3 млн, а также пять элитных автомобилей стоимостью не менее 130 млн рублей.

Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный по решению суда был арестован, следователи устанавливают возможных соучастников.

Как отмечает «Фонтанка», изъятая партия не стала рекордной для порта Санкт-Петербурга: в сентябре 2025 года в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили около 1,5 т кокаина, стоимость которого на черном рынке превышала 20 млрд рублей.