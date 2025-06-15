В рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной в числе прочих на родину 14 июня вернулись двое жителей Бурятии. По информации «Байкал-Daily», освобожденных бойцов зовут Александр и Олег. Один из них ранее стал спасителем для десяти российских военнослужащих — он вывел их из окружения.

Об этом в соцсетях рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. По словам омбудсмена, к ней обратилась жена военного, которая и рассказала о совершенном им подвиге.

Жамбаловой удалось вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой включить солдата в список пленных для обмена.

Второго освобожденного военнослужащего дома ждали мать и жена, отметила омбудсмен. Бойцов сперва приняла Беларусь, оказала им первую помощь. Далее им предстоит лечение в российских госпиталях и восстановительный период.

Об обмене военнопленными Россия и Украина договорились на встрече в Стамбуле 2 июня. В списки обмена было решено включить раненых, тяжелобольных и военнослужащих моложе 25 лет. Об обмене с Украиной группами пленных российское министерство обороны уведомляло 9, 10, 12 и 14 июня.

Как стало известно 15 июня, Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих. При этом в ответ не было передано ни одного погибшего. Во время стамбульских переговоров Россия приняла решение в одностороннем порядке передать Украине около 6000 тел. Прошлые передачи тел Киеву состоялись 11, 13 и 14 июня. На первом этапе с российской сторон было выдано 1212 погибших, получено 27 тел.

В рамках второго и третьего этапов Украине передали по 1200 тел погибших бойцов солдат и офицеров.