В ночь на воскресенье, 30 ноября, силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны. В Краснодарской и Ростовской областях сообщили о повреждении нескольких домов и объектов инфраструктуры.

Больше всего беспилотников перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 16. Над Краснодарским краем сбили семь БПЛА, над акваторией Черного моря — шесть, над Белгородской областью — три, над Курской — один.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара, Саратова, Самары.

Краснодарский край

В Краснодарском крае в результате атаки дронов повреждены несколько жилых домов, сообщил оперштаб региона. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника «серьезно пострадал» частный дом в садоводческом товариществе

Атаке подвергся Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате была повреждена газовая труба. Возгорания не последовало.

В Анапе фрагменты БПЛА частично разрушили крышу частного дома в дачном товариществе.

Во всех случаях пострадавших нет, уточнил оперштаб.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на жителей Кубани пишет о серии взрывов со стороны Черного моря в Анапе, а также о громких звуках в Витязево, от которых «тряслись стены в доме».

Ростовская область

Атаке беспилотников подверглись Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов, говорится в посте главы области.

Персонал котельной эвакуирован, подача тепла приостановлена. Здание обследуют саперы, после чего начнутся восстановительные работы.

Кроме того, произошел пожар на одном из промпредприятий в Новошахтинске. Площадь возгорания составила 50 кв. м, его потушили.

Белгородская область

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в белгородском селе Глотово Грайворонского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации машина загорелась, один человек ранен.