Мать с двумя дочерями арестованы по громкому уголовному делу о хищении денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, осведомленный о ходе следствия.

По словам собеседника агентства, женщин считают участницами организованного преступного сообщества (ОПС), которое различными путями забирало у военных крупные суммы денег — в общей сложности около 3 млн рублей. Всех трех фигуранток содержат в СИЗО в Москве.

Источник уточнил, что сначала сестер и их мать считали «попрошайками», которые под вымышленными предлогами просили бойцов СВО дать им наличные или перевести деньги, поэтому арестованным вменяли мошенничество. Однако впоследствии к этой статье добавили еще одну — ст. 210 УК РФ, об организации преступного сообщества или участии в нем.

По делу ОПС, которое орудовало в Шереметьево, арестованы уже более 30 фигурантов, в том числе предполагаемый организатор этой преступной схемы Алексей Кабочкин. Следствие считает, что участники сообщества крали, вымогали и обманным путем выманивали денежные средства у участников СВО, прилетевших в аэропорт или вылетавших из него.

В ОПС предположительно входили полицейские, в том числе сотрудники линейного управления МВД России в Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники целенаправленно выбирали участников боевых действий в качестве жертв, рассчитывая, что они располагают крупными суммами денег. В большинстве эпизодов уголовного дела фигурирует вымогательство завышенной платы за услуги такси.

В материалах дела говорится, что участники ОПС высматривали в Шереметьево мужчин в камуфляже и предлагали им договориться о поездке на такси из аэропорта в Москву или другое место, изначально называя адекватную цену. В конце поездки пассажиру называли совсем другую сумму — в несколько десятков или даже более сотни тысяч. Злоумышленники принимали оплату и банковскими переводами, и через терминал. В случае отказа потерпевшим угрожали расправой.

В одном из эпизодов фигурирует потерпевший, которого участники ОПС уговорили употребить алкоголь прямо в аэропорту и, воспользовавшись его состоянием опьянения, через имевшийся в их распоряжении банковский терминал похитили с карты жертвы 615 тысяч рублей. В другом аналогичном эпизоде похищенная сумма составила 28 тысяч рублей.

Первые эпизоды были зарегистрированы в ноябре 2024 года, но неподтвержденная информация о хищении денег у бойцов в Шереметьево появлялась и раньше. Транспортная полиция завела дело о кражах по заявлениям трех потерпевших. Весной 2025 года оно было передано ГСУ Следственного комитета России. Тогда же возбудили второе дело — уже по статье об ОПС. По нему были арестованы около 30 предполагаемых участников сообщества, включая трех сотрудников ППС (предполагаемых «наводчиков») и оперативника линейного управления. Следствие считает создателями ОПС Игоря Бардина и Алексея Кабочкина, а таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов» — их сообщниками.