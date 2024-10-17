Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил мобилизацию украинских женщин в случае, если это будет необходимо «для спасения Европы» от войны. Такое заявление он сделал во время выступления на конференции в Королевском институте международных отношений Chatham House*.

Рассуждая о боевых действиях, Залужный призвал не допустить сценарий, подобный событиям начала Второй мировой войны в 1939 году.

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин», — отметил экс-главком ВСУ (цитата по изданию «Страна.ua»).

По его словам, в ходе боевых действий на Украине погибло более 30 тыс. человек, а сотни тысяч получили ранения.

Среди прочего Залужный оценил «план победы», который накануне публично представил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению экс-главкома ВСУ, украинский лидер «делает правильно», вовлекая западных партнеров в «план победы».

16 октября Зеленский представил в Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. План подразумевает в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии украинской экономики. В Кремле украинский «план победы» сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — «эфемерными»

Ранее Залужный заявил, что мобилизация не должна затрагивать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

В начале октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации части граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья в мирное время, а в военное — ограниченно годными.

*признан в России нежелательной организацией