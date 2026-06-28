В результате атаки БПЛА на Кубани начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, погиб человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Всего системы ПВО за ночь уничтожили 213 беспилотников.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. <…> Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба», — сообщил Кондратьев.

Кроме того, обломки беспилотников упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района — там повреждены четыре частных дома, добавил губернатор. Один человек получил травмы, медики ему помогли на месте, госпитализация не потребовалась. По данным краснодарского оперштаба, в Анапе ночью включали сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.

Под удар попала и приграничная Белгородская область: за сутки она была атакована 64 раза, рассказал врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, противник четыре раза применял артиллерию, расчетам ПВО удалось сбить 102 беспилотника.

«К сожалению, в результате целенаправленной атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — отметил Шуваев.

По информации врио губернатора, в Ракитянском округе ранение получил еще один мирный житель, он проходит амбулаторное лечение.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили около двух десятков БПЛА в трех городах и шести районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — добавил он.

В Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 12 беспилотников над одним городским округом и пятью районами. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор Александр Гусев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона, летевшего в сторону столицы. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.

По данным Минобороны России, в период с 20:00 мск 27 июня до 07:00 мск 28 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 213 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.