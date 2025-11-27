Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о полной отмене визового режима между двумя странами. Соответствующий документ 27 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденной процедуре, МИД России поручено провести заключительные переговоры с саудовской стороной. При этом ведомство получает право согласовывать отдельные редакционные правки в тексте соглашения, если они не меняют его основного содержания.

Основные положения соглашения:

граждане обеих стран смогут находиться на территории государства-партнера без виз до 90 дней в течение 180-дневного периода;

для въезда потребуется только действующий заграничный паспорт;

соглашение не ограничивает цели поездок (туризм, бизнес, частные визиты).

Это решение продолжает курс на упрощение визовых требований для российских граждан. C 15 сентября вступил в силу временный безвизовый режим с Китаем, позволяющий россиянам находиться в стране до 30 дней. Китайский безвизовый режим действует в тестовом режиме до сентября 2026 года и охватывает туристические, деловые и частные поездки.

Ожидается, что подписание соглашения с Саудовской Аравией состоится в ближайшие месяцы, после чего документ будет направлен на ратификацию в парламенты обеих стран. По оценкам экспертов, реализация этого соглашения может способствовать значительному росту туристического потока и деловых контактов между Россией и Саудовской Аравией.

Летом между двумя странами было запущено регулярное авиасообщение. Первый прямой рейс авиакомпании Flynas из Эр-Рияда прибыл в аэропорт Внуково 1 августа. Затем, с 10 октября, к перевозкам присоединился национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии — Saudia, также открыв прямые рейсы.

Как отметил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, туристические поездки в Россию уже успели стать модным трендом среди жителей Саудовской Аравии, а запуск новых регулярных рейсов, по его мнению, многократно усилит эту положительную динамику.