Правительство России перенесло сроки уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Соответствующее решение было принято по инициативе Минпромторга.

Отсрочка распространяется на четвертый квартал 2025 года, а также на первый, второй и третий кварталы 2026 года — все эти платежи теперь необходимо перечислить в декабре 2026 года.

В ведомстве пояснили, что мера направлена на поддержку финансовой стабильности предприятий отрасли. В условиях дорогого заемного финансирования и высокой кредитной нагрузки перенос платежей позволяет высвободить оборотные средства. Высвободившиеся деньги компании смогут направить на реализацию инвестиционных программ, опережающие закупки комплектующих и своевременную выплату зарплат. Это, в свою очередь, должно обеспечить бесперебойную работу конвейеров.

Как отмечал ТАСС, практика переноса сроков уплаты утильсбора на конец года применяется не впервые. В предыдущие годы такая мера уже использовалась для поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты.

С 1 декабря 2025 года вступила в силу новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

При этом для граждан, ввозящих иномарки с двигателем мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохранились льготные коэффициенты: 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей за машину старше трех лет. По данным Минпромторга, доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80 процентов.

Одновременно были отменены льготные ставки для физических лиц на автомобили с двигателем свыше 160 л. с. Электромобили, гибриды и машины с турбомоторами подорожали наиболее значительно.

Нововведения вызвали широкую критику. В ходе общественного обсуждения проект постановления получил более 100 тысяч отрицательных отзывов. Опрошенные «Коммерсантом» участники отрасли прогнозировали, что в первом квартале 2026 года цены на новые легковые автомобили вырастут в среднем на два—десять процентов, а на машины с пробегом — примерно на пять процентов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин осенью 2025 года предупреждал, что новая методика расчета может привести к потере бюджетом 300 млрд рублей ежегодно. По его оценкам, ввоз автомобилей физическими лицами станет экономически нецелесообразным, машины окажутся чрезмерно дорогими. Как следствие, перестанут поступать и таможенные платежи. Шапарин прогнозировал, что не будет растаможено около 250 тысяч автомобилей.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечал, что рост цен затронет и вторичный рынок, прежде всего машины с пробегом, ввезенные из-за рубежа. Наиболее сильно — на 10—20 процентов — по его прогнозам, подорожают премиальные иномарки трех-пятилетнего возраста. Автомобили массового сегмента прибавят в цене около пяти процентов.

Президент России Владимир Путин, комментируя повышение утильсбора, говорил, что изменения коснутся в основном граждан с высокими доходами. По его словам, подорожание затронет дорогие автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. Президент также выразил надежду, что эта мера не станет постоянной.