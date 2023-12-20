Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году могут стать актер Владимир Машков, главный врач московской горбольницы №52 Марина Лысенко и спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, пишет «Коммерсантъ».

Все трое ранее принимали участие в выборах от «Единой России» и вошли в состав инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина на новый президентский срок. Близкий к администрации президента источник «Ъ» пояснил, что было решено выбрать сопредседателей штаба из числа известных личностей, представляющих разные группы общества, и включить в их состав женщину.

«При этом все трое имеют непосредственное отношение к ЕР», — подчеркивает газета. Жога минувшей осенью возглавлял список «Единой России» на выборах в Народный совет ДНР. Лысенко, получившая звание Героя Труда в период пандемии COVID-19, шла второй в списке ЕР по Москве после Сергея Собянина на думских выборах 2021 года. Машков неоднократно выступал на партийных мероприятиях единороссов, а в 2021 году участвовал в выборах в Госдуму под десятым номером от Москвы, но отказался от мандата.

Жога, Лысенко и Машков присутствовали на обоих заседаниях инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина — 9 и 16 декабря.

На предыдущих президентских выборах — в 2018 году — сопредседателями путинского избирательного штаба были гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, директор фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и глава медцентра им. Димы Рогачева Александр Румянцев, который сейчас является депутатом Госдумы.

Президентские выборы состоятся 15-17 марта 2024 года, Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. О планах баллотироваться он объявил 8 декабря, а 18 декабря подал в Центризбирком документы для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы.

Как писал РБК, его доверенными лицами на выборах станут военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, а также режиссер Никита Михалков, певец Shaman (Ярослав Дронов), дирижер Валерий Гергиев и другие деятели искусства и культуры, политики, спортсмены.

По данным издания, предвыборный штаб Путина, как и в 2018 году, будет находиться в Гостином дворе. На прошлых выборах аппаратом штаба руководил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин. Источники РБК предположили, что он же займет эту должность перед выборами-2024.