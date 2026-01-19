Президент Болгарии Румен Радев в своем обращении к народу объявил, что 20 января уходит в отставку, сообщает Investor.BG. Forbes Bulgaria отмечает, что обращение главы государства было сделано накануне очередных досрочных парламентских выборов.

Официально просьба президента об уходе в отставку должна рассмотрена Конституционным судом, который досрочно может прекратить его полномочия. До этого момента Радев продолжит исполнять свои функции.

После принятия отставки функции главы государства на себя возьмет вице-президент Илияна Йотова. Если она также подаст в отставку или не сможет исполнять эти функции, то временно исполняющим обязанности президента становится председатель Народного собрания Рая Назарян до проведения новых выборов президента и вице-президента.

В своем обращении Радев отметил, что девять лет назад граждане Болгарии проголосовали за него на пост президента и повторили это в 2021 году. За это время страна пережила несколько кризисов, атаки олигархии на демократию, а также крупные протесты 2020 года и 2025-го, заявил президент.

Радев также попросил прощения за свои ошибки и то, что не успел сделать. По его словам, за эти девять лет Болгария завершила процесс европейской интеграции. Однако, добавил он, остается непонятным, почему достижение этих целей не принесло народу стабильности и удовлетворения, почему болгары перестали голосовать, не верят СМИ и не рассчитывают на правосудие, почему граждане выходят протестовать и почему большинство считает, что находится за чертой бедной.

По мнению Радева, ответ в том, что хотя руководство внешне придерживается принципов демократии, фактически государство функционирует по олигархической модели.

По его словам, «кукловоды» спускают парламенту свои директивы, говорят от имени правительства в присутствии премьера, захватывают партии, банки, бизнесы и СМИ, используют власть как оружие против политических оппонентов. Он также заявил, что во власти находятся коррупционеры.

Радев также обвинил болгарское правительство в том, что допустили «контроль олигархии над исполнительной властью». Он добавил, что последней каплей стал отказ в проведении референдума о дате введения евро.

Forbes Bulgaria напоминает, что последнее внеочередное обращение Радева к нации состоялось в мае прошлого года, когда глава государства объявил о намерении провести национальный референдум по вопросу введения евро с вопросом «Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту евро в 2026 году?».

В итоге инициатива была отклонена парламентом в начале декабря. В декабре 2025 года правительство Болгарии во главе с премьер-министром Росеном Желязковым подало в отставку после массовых протестов, во время которых граждане обвиняли власти в коррупции, а также утверждении спорного бюджета на 2026 год. Внеочередные выборы в стране пройдут, вероятно, весной, они будут восьмые за последние пять лет.