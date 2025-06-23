Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны «особые и специальные решения», заявил 23 июня президент страны Александр Вучич. Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила об использовании сербской стороной обходных путей для поставок военной продукции на Украину.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии, объясню вам почему. <…> Сейчас все приостановлено и посмотрим, как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», — заявил Вучич журналистам после заседания расширенной коллегии генштаба (цитата по РИА Новости).

По словам сербского лидера, в оборонной промышленности Сербии напрямую заняты до 150 тыс. человек.

«Я оставлять 150 тыс. человек без хлеба не хочу. <…> Я открыл им все рынки Азии, американский рынок, мы 13-15 лет экспортируем лучшие боеприпасы фабрики «Први партизан» в США. Вы спросите: «Куда это отдают американцы?». Они 80% сами расходуют, это великолепные боеприпасы. Поставляем ли в страны ЕС? А куда поставлять если не в ЕС, какому конечному пользователю? Говорят: не надо в Африку. А куда тогда можно? В Антарктиду? Кому там?» — сказал Вучич, подчеркнув, что сербский ВПК поставлял за рубеж только боеприпасы.

В чем Россия обвиняет Сербию

23 июня пресс-бюро СВР России сообщило, что, по данным российской разведки, боеприпасы, которые производятся на сербских оборонных предприятиях, поставляются «в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки». Речь идет о снарядах преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, экспорт которых осуществляется «за счет использования опосредо­ванных схем поставок», в частности, cборка и снаряжение проводятся «прежде всего в Чехии и Болгарии», говорится в релизе.

Описанная СВР схема поставок «позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую воен­ную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств», отмечается в сообщении.

«Украинские военные весьма благодарны сербским произ­водителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства «коллективного Запада» с Россией. <…> При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов России», — указывает пресс-бюро разведслужбы.

По данным СВР, сербский завод «Крушик» из продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Кроме того, российская разведслужба сообщила, что расположенное в Сербии оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими вра­гами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — подчеркивается в пресс-релизе СВР.

В Кремле, комментируя данные российской разведки, указали на болезненность темы возможной передачи Сербией боеприпасов на Украину.

«Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзьями. Поэтому мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры. С другой стороны, тема требует особенного внимания, учитывая болезненность этой темы для нас. Да и для самой Сербии», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

В конце мая российская Служба внешней разведки заявила, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы по «нехитрой схеме» с подделкой сертификатов конечного пользователя и стран-посредников из Африки и НАТО, совершая тем самым «антироссийские действия» вопреки официально декларируемому Белградом «нейтралитету».

После этого Вучич заявил, что контракты на поставку сербского оружия другим странам не будут исполнены, если есть подозрение, что его конечным пользователем станет Украина.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила в начале июня, что Москва приняла к сведению заверения сербского президента о проведении ревизии военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами. Россия исходит из того, что эти меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, а также предотвращать утечку военной продукции «не по адресу», добавила дипломат.

Позже Вучич заявил, что экспортируемое Сербией оружие может попадать на Украину через посредников, но заверил, что прямого экспорта военной продукции Киеву нет.