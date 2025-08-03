Британский принц Гарри — младший сын короля и его ныне покойной бывшей жены принцессы Дианы — заявил, что не бил своего дядю принца Эндрю по носу в ходе якобы возникшей во время семейного сбора в 2013 году драки. Рассказ о ней содержится в книге «Взлет и падение дома Йорков» — биографии опального герцога Йоркского, фрагмент которой 2 августа опубликовала Daily Mail.

Автор книги — писатель-историк Эндрю Лоуни — утверждает, что Гарри ударил своего дядю из-за слов, сказанных за его спиной. Сначала между ними якобы возникла «бурная ссора», которая затем переросла в «физическое противостояние».

«Гарри сказал [своему дяде], что он трус, если не скажет ему этого в лицо. Судя по всему, Гарри одолел Эндрю, оставив его с разбитым носом, прежде чем драка была прекращена», — говорится в книге.

Там также утверждается, что причиной драки стали слова Эндрю о том, что брак его племянника с актрисой Меган Маркл (ныне герцогиней Сассекской) «не продлится больше месяца». Дядя Гарри называл его избранницу «оппортунисткой» и «слишком старой» для принца, а самому жениху сказал, что он «сошел с ума» и «совершает самую большую ошибку в своей жизни», поскольку не проявил «должной осмотрительности в отношении прошлого» Меган перед тем, как обручиться с ней в 2017 году.

После публикации отрывка из книги официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что «между принцем Гарри и принцем Эндрю никогда не было физической драки, и принц Эндрю никогда не высказывал тех комментариев», которые приписал ему Лоуни. В заявлении также сообщалось, что супружеская чета направила Daily Mail «юридическое письмо» с указанием «грубых неточностей и порочащих клеветнических высказываний» в опубликованном фрагменте.

The Guardian обратилась за комментариями к Букингемскому дворцу и представителям герцога Йоркского, но пока их не получила.

Принц Эндрю впал в немилость при дворе, когда в 2019 году дал Newsnight скандальное интервью о своей дружбе дружбе с Джеффри Эпштейном — ныне покойным американским финансистом, осуждённым за сексуальные преступления. В 2021 году герцог был лишён всех королевских и воинских титулов. Одна из потерпевших по делу Эпштейна подала против него иск о сексуальных домогательствах. В апреле 2025 года ее нашли мертвой.

В книге «Взлет и падение дома Йорков» утверждается, что у Гарри и его брата на протяжении многих лет были «проблемные» отношения с дядей, который якобы был груб с женой Уильяма — Кэтрин, принцессой Уэльской.

Король Карл (отец Гарри и Уильяма, ранее — принц Чарльз) разрешил младшему брату жить в Королевском домике — принадлежащем короне 30-комнатном особняке в Большом Виндзорском парке, — но в 2024 году прекратил выплачивать ему содержание, которое до этого составляло $1,33 млн в год.

Источник, с которым Лоуни беседовал при написании книги, утверждает, что принц Уильям пытается «выселить» дядю и его бывшую жену Сару Фергюсон, которая живет с Эндрю, хотя они и развелись еще 30 лет назад.

«[Уильям] также ненавидит Сару… и с нетерпением ждёт дня, когда отец выгонит их обоих. Если Чарльз этого не сделает, гарантирую, что первым делом, став королём, Уильям постарается добиться их изгнания», — цитирует писатель своего собеседника.

Принц Гарри после женитьбы разорвал связи с королевской семьей, обвинив ее в «токсичности» и проявлениях расизма в отношении Меган Маркл. Их с женой лишили всех королевских титулов, и они переехали сначала в Канаду, а потом — в 2020 году — в США. В 2021 году супруги дали скандальное интервью Опре Уинфри, поделившись жалобами на отношение семьи, а еще через год Гарри выпустил книгу мемуаров «Spare», в которых откровенно описал напряженные отношения с отцом и братом.