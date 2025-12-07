Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и вернул чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

По итогам главного боя турнира победу россиянину присудили единогласным решением судей. Поединок продолжался все пять раундов.

Двалишвили считался явным фаворитом, однако Ян нанес своему сопернику больше урона. Для грузина это первое поражение почти за восемь лет.

Ян вышел в октагон с российским флагом и после победы озвучил слова благодарности:

«Привет моей стране России, привет всем болельщикам из СНГ, моей семье, моей жене, моим сыновьям, моей мамочке. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали, спасибо большое, братья».

До этого Ян и Двалишвили встречались в октагоне в марте 2023 года. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре 2024 года, победив американца Шона О’Мэлли. После этого он трижды успешно защитил титул.

Петр Ян впервые завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Впоследствии защитить титул россиянин не сумел.