Гормональная терапия не всегда подходит мужчинам, у которых начинают выпадать волосы, наиболее эффективные методы — лазерная терапия, плазмотерапия или пересадка волос. Об этом «Ленте.ру» сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Эксперт отметил, что при эндокринной алопеции у мужчин волосы чаще выпадают после 50 лет. Это происходит из-за снижения уровня тестостерона, что уменьшает количество дигидротестостерона, в результате чего рост волос замедляется или прекращается.

Говоря о более раннем мужском облысении (с 25 лет), Ионов уточнил, что это связано с генетическими особенностями. Как рассказал врач, в этом случае, наоборот, вырабатывается избыточное количество тестостерона и дигидротестостерона.

«При низком уровне тестостерона врач может назначить гормональную терапию, однако практика показывает, что она не всегда эффективно замедляет процесс выпадения волос», — отметил он.

По мнению специалиста, пересадка волос — более эффективный метод. Ионов объяснил, что здоровые фолликулы, пересаженные на другой участок, не сталкиваются с воздействием тестостерона и дигидротестостерона, поэтому результат сохраняется надолго. Среди других современных способов восстановления волос при алопеции он также упомянул лазерную терапию и плазмотерапию (PRP-терапию).

Ранее дерматовенеролог, трихолог Марина Николаева и онколог Юлия Михеева предупредили, что кератиновое выпрямление волос может нанести серьезный ущерб здоровью. По их словам, формальдегид, используемый в составе средств для выпрямления, — токсичный и канцерогенный. Это вещество может увеличить риск развития онкологических заболеваний, спровоцировать аллергическую реакцию или повредить волосяные фолликулы, вызывая при этом выпадение волос.

Формальдегид, как они отметили, может выделяться во время процедуры. В зоне риска находятся беременные и кормящие женщины, дети до 16 лет, люди с кожными заболеваниями или поврежденными волосами, а также пациенты с онкологическими заболеваниями.

Среди альтернативных методов ухода медики перечислили нанопластику или просто выпрямление волос с помощью утюжка или фена с использованием термозащитных средств. Кроме того, они порекомендовали внимательно изучать состав используемых средств, отдавая предпочтение продуктам с минимальным содержанием агрессивных химических веществ.