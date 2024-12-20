Министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу 20 декабря посетили похороны начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, погибшего в результате взрыва в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерала похоронили на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны в Мытищах. Церемония прошла с воинскими почестями под звуки гимна Российской Федерации. Венки на прощание с Кирилловым прислали президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы.

Помощника Кириллова Илью Поликарпова, погибшего вместе с генералом, похоронят 21 декабря в родном селе Белогорное Вольского района Саратовской области, сообщил глава района Андрей Татаринов.

Убийство генерала Кириллова

Игорь Кириллов и Илья Поликарпов погибли 17 декабря в результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в самокат около жилого дома на Рязанском проспекте. Взрыв раздался, когда мужчины выходили из подъезда, оба скончались мгновенно, сообщали в медицинских службах.

По факту гибели военных расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Предполагаемого исполнителя теракта ― 29-летнего уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова — задержали 18 декабря в Подмосковье, он арестован.

На кадрах допроса, опубликованных ФСБ, Курбанов заявил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, заложил самодельную бомбу в купленный электросамокат и дистанционно привел взрывчатку в действие.

По словам мужчины, он также арендовал автомобиль каршеринга и установил там видеокамеру, которая снимала теракт. По данным Следственного комитета и ФСБ, кадры передавались онлайн в украинский город Днепр. За убийство Кириллова Курбанову, по его словам, обещали $10 тыс. и паспорт одной из стран Евросоюза.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что незадолго до гибели Кириллов рассказал, что его предупредили о начавшейся за ним «охоте», поскольку под руководством генерала «была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе на территории Украины».

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря назвал гибель Кириллова и Поликарпова одним из «тяжелейших проколов» российских спецслужб, которые «пропустили эти удары». В тот же день РБК сообщил со ссылкой на источники об уходе в отставку руководителя департамента военной контрразведки ФСБ Николая Юрьева. По данным издания, он ушел на пенсию по собственному желанию.

Собеседники РБК уточнили, что решение об отставке было принято еще летом. Автор телеграм-канала «Рыбарь», военный эксперт Михаил Звинчук утверждает, что уход Юрьева с должности «никоим образом с убийством генерал-лейтенанта Кириллова не связан».