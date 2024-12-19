Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по уголовному делу о теракте, жертвами которого стали глава войск химзащиты Игорь Кириллов и его адъютант, и избрал для подозреваемого в их убийстве — 29-летнего уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова — меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщил телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

В сообщении уточняется, что ходатайство об аресте «Курбонова Ахмаджона Алижона угли» поступило в суд 19 декабря. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Согласно решению суда, Курбанов будет взят под стражу на два месяца, до 17 февраля 2025 года. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Утром 19 декабря подозреваемого привозили в московский ЖК «Среда», где был убит Кириллов, для проведения следственного эксперимента, сообщил Инфо24 со ссылкой на источники из числа местных жителей. ФСБ опубликовала в соцсетях видео задержания Курбанова в подмосковной деревне Черное, где тот пытался скрыться после убийства генерала с помощником.

Задержанный уже дал признательные показания, заявив, что для совершения теракта его дистанционно наняли украинские спецслужбы, пообещав в качестве вознаграждения выплатить $10 тысяч и организовать получение гражданства одной из стран ЕС. Для отчета о выполнении заказа Курбанов, по его собственному признанию, забронировал каршеринговый автомобиль, припарковал его возле дома Кириллова и установил внутри видеокамеру.

Подозреваемый также признался, что по заданию кураторов приобрел электросамокат для закладки бомбы, а потом получил от них «вещи» для изготовления взрывного устройства, которое собрал и установил по инструкции. На допросе Курбанов подтвердил, что «нажимал кнопку» для детонации бомбы при выходе Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова из подъезда.

Ответственность за организацию убийства Кириллова публично взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ), хотя советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заверял, что Киев не имеет отношения к теракту.

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. <…> Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников после убийства генерала заявил, что тот незадолго до теракта рассказал о начатой «охоте» за ним из-за раскрытых данных о тайных биолабораториях, в том числе украинских.