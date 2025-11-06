Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый с начала осени иск к журналистке Ксении Собчак. С нее требуют взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, следует из карточки на портале столичных мировых судей.

Иск был подан 28 октября в судебный участок № 205 в Москве. Сумма претензий не сообщается. Также не указано, когда пройдет ближайшее заседание.

Ранее суд удовлетворил три аналогичных иска к Ксении Собчак. Все они были поданы 30 сентября, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы требовал взыскать с нее плату за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Собеседник ТАСС отмечал, что суть претензий к журналистке не раскрывалась.

Сама Собчак заявляла, что никаких уведомлений об этих исках не получала. «Мой бухгалтер этих исков не видит в системе. Мы не понимаем ни что это, ни за что это», — говорила она РБК.

По словам эксперта в сфере коммунальных услуг Дмитрия Бондаря, такие иски при наличии задолженностей за жилье и коммунальные услуги — «типичных механизм для сферы ЖКХ». Обычно собственнику начинают начислять пени, затем кредитор направляет ему претензию, а если оплата не проходит — обращается в суд.

«В ситуации с Ксенией Собчак конкретные суммы и детали пока не известны. Однако судебный приказ — это упрощенная процедура для бесспорных долгов на сумму до 500 тыс. рублей. Зная это, можно предположить, что сумма долга Ксении Собчак по каждому иску может быть выше», — предположил Бондарь в беседе с Общественной службой новостей.

Он посоветовал всем, кто сталкивается с аналогичными ситуациями, проверить начисления на квитанциях, в которых иногда встречаются ошибки.