Журналистка Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительства (ВНЖ) в Испании для себя и своего восьмилетнего сына, сообщает газета El País.

По информации издания, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, после чего она приехала в Испанию, чтобы оформить ВНЖ.

22 октября телеграм-канал «Жаба и Гадюка» со ссылкой на источники сообщил, что журналистке одобрили вид на жительство в Испании на три года, до 2028 года, по программе «Цифровых кочевников». Канал утверждает, что Собчак уже зарегистрировалась в стране в качестве индивидуального предпринимателя, но «физически» резидентскую карту пока не забрала. В то же время El País утверждает, что ее заявление «все еще находится на рассмотрении».

«ВНЖ „Цифрового кочевника“ позволит Собчак легально жить в Испании и работать удаленно на иностранные компании, а также свободно кочевать по Шенгенской зоне вместе с членами семьи, включая родителей (такой ВНЖ дает „кочевнику“ право перевезти семью)», — пишет «Жаба и Гадюка».

Сама журналистка не комментировала информацию о получении ВНЖ в Испании.

В апреле 2022 года израильский портал Haaretz сообщил, что Собчак получила гражданство Израиля. Как утверждает издание, за несколько лет до этого его получил и нынешний муж журналистки режиссер Константин Богомолов. Мать Собчак сенатор Людмила Нарусова тогда заявила, что ничего не знает о получении израильского гражданства своей дочерью. «Она была в Израиле, ездила по медицинским делам», — сказала она.

ТАСС в октябре 2022 года писал, что Собчак не уведомила МВД о том, что у нее есть гражданство Израиля.

В августе 2025 года кинокритик Антон Долин* и журналист Глеб Пьяных* получили гражданство Молдовы. В мае 2024-го молдавское гражданство было предоставлено нескольким участникам рок-группы «Би-2».

После начала военной операции на Украине несколько артистов получили российские гражданство. Среди них певцы Михаил Шуфутинский и Ани Лорак, а также шоумен Александр Ревва.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов