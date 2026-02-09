Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в поддержку регионов, в том числе Луганской и Донецкой областей. В ходе встречи с главой государства Собянин отчитался о строительных работах в новых регионах.

«Спасибо москвичам и вам, вашей команде за эту поддержку регионов. Спасибо большое», — сказал Путин.

Собянин отметил, что Москва не забывает о своих побратимах. По его словам, с 2022 года свыше 4 тыс. специалистов из столицы и до 850 единиц техники ежедневно ведут восстановительные, противоаварийные, строительные ремонтные и другие работы.

«В том же Донецке активно занимаемся водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения и так далее. Возводим и реконструируем целый ряд объектов», — уточнил мэр Москвы.

Так, ремонт прошел в 2491 здании и сооружении, в том числе в 275 социально значимых объектах — например, здания гимназии № 60 и детской музыкальной школы № 2 в Луганске. В 2026 году планируется отремонтировать пять образовательных объектов.

В этом году аварийно-восстановительные работы впервые пройдут во всех девяти районах Донецка. Среди них районы Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский, где ранее работы не велись из-за близости линии боевого соприкосновения.