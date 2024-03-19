Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ «не забывать про предателей», которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), поименно вычислять их и «наказывать без срока давности». С таким заявлением глава государства выступил на расширенном заседании коллегии спецслужбы.

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу внимание достаточное уделить этому направлению, чтобы неповадно было никому», — сказал Путин.

По его словам, украинские ДРГ состояли из регулярных частей ВСУ, зарубежных наемников и «всякого рода отребья» — тех, кто оказался на Украине «по разным каналам». Президент добавил, что среди них были и предатели, которые понесут наказание и которых уже сейчас зарубежные «хозяева бросают, как мясо».

Глава государства также отметил, что попытки диверсантов прорваться через российскую границу провалились. Согласно информации, которую передали президенту, военные группы противника планировали серию террористических атак по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Российские военные встретили противника огнем, из-за чего он понес большие потери, заключил Путин.

Он добавил, что пограничникам нужно и дальше наращивать боевые возможности не только на сухопутных участках, но и на водных, в особенности на Черном море.

В ночь на 18 марта Владимир Путин на пресс-конференции по итогам выборов отметил, что к россиянам, перешедшим воевать на сторону Украины, будут применяться «соответствующие действия», несмотря на то, что в стране нет смертной казни. Президент также сравнил участников украинских ДРГ с власовцами, которые в годы Второй мировой войны воевали на стороне нацистов.

С 12 марта Белгородская и Курская области подверглись массовым атакам беспилотников. Местные власти сообщили о попытке прорыва ВСУ в приграничные регионы. В частности, украинские военные пытались проникнуть на территорию России через курский поселок Теткино и белгородскую Козинку. В Минобороны отчитались, что все атаки удалось отразить.

13 марта атаке беспилотника ВСУ подверглось здание ФСБ в Белгороде. Всего же в ночь на среду, 13 марта, Россию атаковали более полусотни беспилотников. Системы ПВО смогли перехватить БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями.

14 марта российские военкоры сообщили об очередной попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России. В частности, писали, что тяжелые бои идут в районе поселка Козинки Белгородской области, возле границ которого ВСУ сосредоточил свои войска с крупной бронетехникой и десант.

По данным Минздрава Белгородской области, с 12 по 18 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, более 80 пострадали.