Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 ноября, подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала «Россия-24» (ВГТРК) Бориса Максудова. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала «Россия-24» <…> (посмертно)», — говорится в тексте указа.

После начала военной операции на Украине Путин наградил орденами Мужества писателя Захара Прилепина и военного корреспондента Семена Пегова и др. Среди прочих, посмертно этой госнаграды были удостоены дочь публициста Александра Дугина Дарья, военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), бывший командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (более известен как Моторола) и др.

Борис Максудов умер 23 ноября от осколочных ранений, полученных при атаке дрона ВСУ в Запорожской области. Удар был нанесен по группе журналистов, приехавших освещать боевые действия в зоне военной операции. В Кремле гибель репортера назвали большой трагедией.

Максудов начинал свою карьеру в 2000-х в качестве журналиста печатных изданий, позже он перешел на телевидение. В 2005-2007 годах работал корреспондентом ГТРК «Сочи». В 2007-2011 годах был собкорром «Нового Телевидения Кубани». В 2013 — 2018 годах журналист руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». В зоне боевых действий на Украине Максудов работал с первых дней военной операции. В частности, он готовил репортажи из Донецка.