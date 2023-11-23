Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер 23 ноября от осколочных ранений, полученных при атаке дрона ВСУ под Мирным в Запорожской области. Удар был нанесен накануне по группе журналистов, приехавших освещать боевые действия. Что пишут о гибели Максудова коллеги-военкоры и провоенные каналы, — в материале RTVI.

Ведущая телеканала «Россия 24» Ольга Скабеева: «С Борей мы были постоянно на связи. <…> Очень светлый, очень добрый и очень веселый парень. Последний раз с ним ехала в лифте, и Боря сказал: я снова на фронт, до встречи в эфире… 18 ноября Боре исполнилось 38».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. Вчера ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким».

Военкор Александр Коц: «Мои соболезнования родным и коллегам. Светлая память…»

Военкор Андрей Руденко: «Боря работал с первых дней на территории СВО на Донецком направлении. Он был очень веселым и отзывчивым человеком. Очень жаль».

Военкор Александр Сладков: «Боря хорошим парнем был. И репортером достойным. Это болезненная потеря».

Союз журналистов России предложит посмертно наградить погибшего военкора орденом Мужества и окажет материальную помощь его семье, заявил NEWS.ru глава организации Владимир Соловьев.

«Вначале была информация, что множественные осколочные ранения и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость. <…> Наш коллега достоин получить орден Мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится», — заявил он.

В сообщениях, которые распространялись 22 ноября со ссылкой на Минобороны, говорилось, что Максудов оперативно эвакуирован в ведомственное медицинское учреждение и получил всю необходимую помощь, а угроза его жизни отсутствует. Военный волонтер Алексей Живов возмутился этой информации, он вместе с военкором Романом Сапоньковым записал видео о случившемся с Максудовым.

«Это можно считать легкими ранениями, когда у человека в кашу переломаны ноги и он меньше чем за сутки умирает?» — спрашивает в камеру Живов.

По его мнению, реальные сведения о полученных военкором ранениях заставили бы «чухнуться кого-то из Москвы», — и быстро отправить специальный борт санавиации.

Сапоньков выдвигает версию о том, что «кто-то на месте доложил в МО о легком ранении [Максудова] и эту информацию выдали общественности». О сообщениях по поводу состояния Максудова пишет и другой его коллега, Григорий Вдовин:

«Вот тебе и передовая, Боря. Вчера выдохнули все, если честно, когда написали, что угрозы жизни нет. За этот комментарий хочется спросить отдельно. Ведь мы и пошутили даже. Но ты все не отвечал и не отвечал на отправленное сообщение, тоже шутливое. Ведь ты и ответил бы так же шутливо. Но сообщение ты даже не прочитал. Теперь понятно, почему. Боря, Боря. Это была война и твоя, и не твоя. Но теперь она твоя навсегда. Покойся с миром, мы все доделаем».

Сапоньков раскритиковал саму практику отправки групп журналистов в зону досягаемости противника. Он назвал ее «схемой с показухой», отметив, что летом так же погиб военкор Ростислав Журавлев.

«Журналисты не идиоты и не смертники. Они бы с удовольствием снимали нормальные сюжеты, выезжали малой неприметной группой и не рисковали попасть под удар. Но их возят стадом, толпой. Мало того, что не дают работать, так еще подставляют под смерть», — отметил он.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обвинил коллег, включая Сапонькова, в попытках «хайповать» на гибели Максудова. У себя в телеграм-канале он публикует комментарий анонимного «товарища, который год без малого вертится и воюет в треугольнике Токмак-Работино-Вербовое».

Этот человек предложил Сапонькову «приехать в Токмак и посмотреть», сколько «раненых солдат привозят ежедневно в этот госпиталь». Он также утверждает, что на вертолете из Токмака пациентов вывозят только в Мелитополь, но никогда — в Джанкой. Кроме того, источник Стешина критикует Сапонькова за разницу в подходе к раненому военкору и военнослужащим.

«Не коллеги же, а какая-то солдатня, что про нее писать, на гибели условного мобилизованного Ивана или Расула пост так не зайдет», — рассуждает он.

В целом атака по работающим на фронте репортерам — «довольно стандартная история», пишет военкор Юрий Котенок:

«Бить по журналистам — давняя традиция ВСУ, которую они практикуют аж с 2014 года. Причем делается это с таким маниакальным упорством, что многие корреспонденты, которые в 2014-2021 гг. работали в прифронтовой зоне, сознательно не обозначали себя как журналистов, потому что в противном случае моментально превращались в приоритетную цель для нацистов».