На 62-м году жизни умер американский композитор, гитарист, вокалист, звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Причиной его смерти стал сердечный приступ, который случился 7 мая, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на сотрудников звукозаписывающей студии музыканта Albini’s Electrical Audio Recording.

Накануне смерти Альбини планировал отправиться в тур со своей группой нойз-рока Shellac, которая собиралась выпустить первый за последние десять лет альбом под названием To All Trains.

Альбини был не только фронтменом таких андеграундных рок-групп, как Shellac и Big Black, но и легендой звукозаписывающих студий. При этом он предпочитал называть себя инженером, а не продюсером. Музыкант был убежденным сторонником аналоговой записи и предпочитал записывать инструменты вместе, когда группа играет вживую в одном помещении. Он стремился создавать простые, но точные записи с характерным агрессивным звучанием гитар.

Особенностью подхода Альбини к работе было сохранение вокала на заднем плане (что вызвало недовольство лейбла во время работы над альбомом In Utero). Он стремился создавать простые, но точные записи с характерным агрессивным звучанием гитар.

Музыкант работал над такими классическими альбомами, как In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa группы Pixies, Rid Of Me PJ Harvey и многими другими. Альбини до последних дней оставался активным критиком эксплуататорской музыкальной индустрии.

В качестве аудиоинженера Альбини создал каталог работ, охватывающий практически весь альтернативный рок. После работы над альбомами Surfer Rosa, Slint’s Tweez и Breeders’ Pod он стал синонимом брутального, живого аналогового звучания, несущего ощутимую энергию, пишет Pitchfork.

«Его впечатляющее резюме включает влиятельные альбомы Jesus Lizard, Wedding Present, Brainiac, Low, Dirty Three, Helmet, Jon Spencer Blues Explosion, Hum, Superchunk и многих других. Его влияние распространилось на следующие поколения рока, панка и металла как в США, так и за рубежом, где он сотрудничал с такими группами, как Mogwai, Mclusky, Cloud Nothings, Mono, Ty Segall и Sunn O)))», — отмечается в материале издания.

Альбини также записал классические альбомы певцов-песенников, такие как Ys Джоанны Ньюсом, ранние записи Нины Настасии и большую часть каталога Джейсона Молины.