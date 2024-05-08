Блогер Анастасия Ивлеева могла бы исправить свою репутацию и «искупить все вопросы», если бы организовала сбор на приобретение коптеров для российских военных, а не запускала тревел-шоу в новых регионах России. Таким мнением в беседе с «Инфо24» поделился военный волонтер Алексей Живов.

Он отметил, что идея о съемках телевизионного шоу по типу «Орла и решки» в новых российских субъектах, с одной стороны, выглядит неплохо. Гражданским журналистам, по мнению Живова, стоит освещать жизнь местного населения в новых регионах, «потому что проблемы есть», и рассказ об этом «в разумных пределах — благо».

С другой стороны, военный волонтер считает, что Ивлеева могла бы больше помочь фронту и поучаствовать в закупке для российских военных специальной техники.

«Но в целом от Ивлеевой с учетом ее медийного веса и круга общения я бы ожидал больше организованной помощи фронту в виде коптеров и так далее. Ей даже необязательно покупать их за свой счет — она вполне может объявить в кругу своих коллег по цеху, подписчиков и фанатов большой сбор, провести его и закупить достаточное количество оборудования, которое нужно нашим войскам на постоянной основе», — заявил Живов.

Он убежден, что такой шаг стал бы «самым правильным решением» для блогера и способствовал бы тому, чтобы «больше никто никогда ей не задавал» вопросы о «голой» вечеринке.

Скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала волну критики в обществе. Участников мероприятия, среди которых были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, стали вырезать из новогодних телепроектов, а их концерты массово отменять.

Представители патриотических организаций и военные блогеры раскритиковали и саму Ивлееву, которая выступила организатором вечеринки. В результате она публично извинилась «перед обществом и своими гостями». Тем не менее, на девушку обратили внимание налоговые органы, а компания МТС исключила ее из амбассадоров, после чего рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.

В начале мая Ивлеева дала первое интервью после вечеринки, в котором признала, что мероприятие «произошло не в то время, не в том месте». Кроме того, по словам блогера, свой день рождения она провела на линии соприкосновения — в городах Донбасса.

Вечером 7 мая в телеграм-канале блогера появился пост, в котором она, комментируя призыв одного из каналов запустить новый новый сезон «Орла и решки» по городам Росси, заявила, что уже якобы работает над этим. В следующем посте Ивлеева поиронизировала над тем, каким мог бы быть выпуск одной из программ. После этого несколько СМИ и телеграм-каналов распространили новость о том, что блогер анонсировала работу над проектом.

При этом создатель «Орла и решки» продюсер Нателла Крапивина, комментируя эту информацию, назвала ее фейком и заявила, что Ивлеева больше не имеет отношения к ее проекту.