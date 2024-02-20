Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев повышен в звании до генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

В документе Бояринев числится среди 80 других сотрудников федеральных служб, органов внутренних дел, Следственного комитета, а также военнослужащих.

Некоторые СМИ указывают на то, что Бояринев получил повышение спустя три дня после того, как управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии. «Новая газета» со ссылкой на источник пишет, что указы о коллективном присвоении очередных званий обычно готовятся от нескольких недель до месяцев.

Соратники Навального заявляли летом 2023 года, что якобы по личному распоряжению Бояринева оппозиционеру ранее не дали получить купленные в колонии продукты. Они писали, что узнали об этом на заседании Ковровского суда по иску к колонии №6 во Владимирской области, где Навальный содержался до декабря 2023-го. Соратник Навального Иван Жданов* напомнил об этом, комментируя повышение Бояринева. По его мнению, речь идет об «откровенной награде за пытки».

Бояринев работает в уголовно-исполнительной системе с 1993 года. Первым замдиректора ФСИН он является с июля 2022 года. До этого он в течение семи лет занимал должность заместителя директора службы.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального в ИК-3 в поселке Харп: якобы «после прогулки [он] почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание». RT и телеграм-канал «112» тогда же передали, что в качестве предварительной версии рассматривается оторвавшийся тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, входивший в консилиум врачей, лечивших политика после отравления в 2020 году, заявил, что рисков для образования тромбов у Навального не было.

На следующий день пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* сообщила, что прибывшим в Харп адвокату и матери Навального следователи не назвали причину смерти, так как она еще «не установлена». По словам Жданова*, в самой колонии им сказали, что Навальный умер из-за «синдрома внезапной смерти». Накануне, 19 февраля, Ярмыш* заявила, что следователи не выдадут тело политика родственникам, поскольку в течение 14 дней будет проводиться «химическая проверка».

* внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов