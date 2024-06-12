Президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими округов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Встреча состоялась вечером накануне, 11 июня.

В Кремле отметили, что Путину доложили о ходе военной операции на Украине, а также о планах «по продолжению военных действий». После общего совещания президент провел отдельные встречи с участниками мероприятия, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Другие подробности он не привел.

Предыдущая встреча Путина с командующими войсками военных округов состоялась 15 мая. На ней присутствовали Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Тогда российский президент заявил, что в ходе военной операции на Украине «все поставленные задачи выполняются». По его словам, по результатам прошлого года «были отражены все контратаки противника», а в этом году — армия России по всем направлениям «каждый день улучшает свое положение» и выполняет все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом.

«Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил», — заверил президент.

Среди прочего, Путин объяснил перестановки в Министерстве обороны. В частности, он сказал, что назначение Андрея Белоусова на пост главы ведомства связано «не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут».

«Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономика всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важные вещи», — подчеркнул глава государства.

Путин также поблагодарил Сергея Шойгу, который возглавлял Минобороны в течение 12 лет, с 2012 года. Он заявил, что Шойгу придал Вооруженным силам России «новый облик», и «ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы».

Российский лидер добавил, что в самом Генштабе никаких изменений нет и «не планируется».

«Хочу, чтобы это было всем понятно. Поэтому вот этот блок боевой работы сложился, функционирует ритмично, действует успешно и здесь никаких изменений не предполагается», — пояснил он.

12 мая Путин выдвинул Андрея Белоусова на пост министра обороны России вместо Сергея Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности. Согласно новой редакции российской Конституции, министры силового блока и глава МИД назначаются президентом на должность после консультаций с Советом Федерации. Эта процедура состоялась 14 мая.