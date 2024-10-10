Президент России Владимир Путин наделил Министерство обороны полномочиями по надзору за промышленной безопасностью на объектах, где разрабатывается и выпускается ядерное оружие. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«[Минобороны] организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в документе.

Путин подписал указ в четверг, 10 октября. Документ вступает в силу со дня подписания.

В конце сентября Путин предложил обновить российскую ядерную доктрину. Согласно предложенным изменениям, Россия планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, осуществленную с участием или при поддержке ядерного.

В поправках в ядерную доктрину также говорится, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против самой России, но и против Беларуси. Как уточнил глава государства, в таком случае ядерное оружие может быть применено, даже если противник для создания «критической угрозы нашему суверенитету» использует обычное оружие.

В Кремле изменение доктрины назвали сигналом Западу, предупреждающим эти страны «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

В начале октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что необходимости в проведении практических ядерных испытаний или ядерного взрыва сейчас нет. В российском МИДе неоднократно отмечали, что Россия ответит зеркально, если США решат провести ядерные испытания.