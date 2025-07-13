Президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще критикует российского коллегу Владимира Путина в свете зашедшего в тупик урегулирования на Украине и обещает сделать «важное заявление по России» 14 июля. Американские СМИ считают, что Трамп начнет давить на Москву, чтобы склонить ее к мирным переговорам. Какие рычаги для этого у него есть — в материале RTVI.

Разочарование Трампа Путиным «кажется искренним», рассуждает CNN, однако напоминает, что лидер США и раньше не раз критиковал российского президента, после чего смягчал свой гнев.

«Думаю, теперь Трамп все понимает. Ему придется усилить давление на Россию, если он хочет заключить сделку с Украиной», — считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

Такое давление может включать в себя увеличение поставок американского оружия и боеприпасов на Украину совместно с ЕС, а также полную поддержку законопроекта о новых санкциях против России и стран, закупающих у нее энергоносители, перечисляет телеканал.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает масштабные санкции против отдельных россиян, госучреждений и банков, а также введение 500-процентных пошлин в отношении Китая, Индии и других стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и т. п.

По словам источников Reuters, в последнюю неделю работа над этим документом активизировалась, но ему пока не хватает президентской поддержки. Хотя Трамп еще не подписал законопроект, в середине недели он был «как никогда близок» к его одобрению, утверждает один из собеседников агентства.

Нынешняя версия документа не дает Трампу «достаточно гибкости» для реализации своей внешнеполитической программы независимо от конгресса, пояснил источник агентства, знакомый с позицией американского лидера. Белый дом работает с авторами инициативы, чтобы гарантировать, что законопроект станет «усилением внешнеполитических целей» президента.

Госсекретарь Марко Рубио и сенатор-республиканец Линдси Грэм в частном порядке сообщили европейским дипломатам, что законопроект будет внесен «в ближайшее время», утверждает другой источник Reuters. Представитель Грэма сообщил агентству, что это произойдет не раньше 21 июля.

По данным агентства, в последние дни конгресс работал над техническими вопросами, в частности над тем, как не допустить влияния санкций на работу посольства США в Москве.

При этом некоторые сторонники законопроекта признают, что он носит во многом символический характер, поскольку Трамп может наложить вето на санкции или ввести их в обход конгресса. Кроме того, он, возможно, еще не отказался от попыток наладить дипломатические отношения с Россией, пишет Reuters.

Надежда на «прорыв с Путиным»

Нынешний текст законопроекта позволяет президенту США на 180 дней приостанавливать действие 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти. Законодатели готовы позволить Трампу регулировать этот вопрос при условии контроля со стороны конгресса. Однако Белый дом хочет, чтобы глава государства обладал полным правом отменять санкции, пояснил Politico высокопоставленный представитель администрации.

По словам помощников Трампа, приоритетом для него является сохранение максимальной гибкости и полного контроля над политикой США в отношении Кремля.

Трамп хочет сохранить возможность «прорыва с Путиным», и это одна из причин, по которой он настаивает на гибкости законопроекта о санкциях, заявили изданию двое чиновников Белого дома. По словам лидера сенатского большинства Джона Туна, предметом переговоров остается формулировка отказа от санкций.

Готовность Трампа сотрудничать с конгрессом по законопроекту о санкциях подчеркивает его растущее разочарование в российском лидере, считает издание.

«Президент [Трамп] создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а Путин выставил его в глупом свете», — пояснил источник Politico, близкий к Белому дому.

Несмотря на широкую двухпартийную поддержку законопроекта в сенате, многие республиканцы не решаются вносить его на рассмотрение до тех пор, пока президент не поддержит документ «четко и недвусмысленно», пишет издание.

«Желание продвинуться в этом вопросе реально, но есть риск внести законопроект, который президент в конечном итоге сочтет ненужным», — пояснил неназванный представитель Республиканской партии в конгрессе.

Конфискация российских активов

Одновременно с анонсом «важного заявления» по России президент США рассказал о планах поставлять Украине больше «оборонительного» оружия через НАТО. Это стало бы кардинальным изменением политики, поскольку ранее организация не поставляла оружие Украине напрямую, отмечает CBS News. Вместо этого отдельные страны ― члены НАТО оказывали Киеву помощь самостоятельно.

Страны НАТО работают над «срочной» переброской американских боеприпасов и средств ПВО на Украину, заявили CBS News в альянсе, однако отказались сообщить, был ли создан для этого новый механизм.

По словам дипломатических источников телеканала, Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте закупки американского оборудования европейскими партнерами.

Законодательство США требует, чтобы государства, имеющие американское оружие, получали одобрение на его передачу третьим странам. И при Трампе, и при Байдене Вашингтон одобрял такие поставки на Украину.

Что касается источников финансирования, то Трамп может направить на военную помощь Киеву $3,85 млрд, которые остались от прежней администрации, рассказали CBS американские чиновники.

Кроме того, у президента есть полномочия конфисковать зарубежные российские активы на сумму около $5 млрд. Такая же возможность была у экс-главы Белого дома Джо Байдена, но он ею не воспользовался.

Некоторые эксперты считают преждевременными выводы о том, что Трамп готов действовать жестко в отношении России.

«Западные СМИ активно комментируют так называемое “изменение позиции” Трампа в отношении Путина. Но пока нет оснований полагать, что что-то вообще изменилось», — заявил телеканалу Al Jazeera британский аналитик Кир Джайлс.

Если же США примут законопроект о новых санкциях против России, это станет «радикальным отходом от последовательной политики Трампа», добавил эксперт.