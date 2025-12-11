Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, посвященное ходу военной операции на Украине. Главе государства доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских Вооруженных сил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На этот счет президент получил подробные доклады», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в ходе совещания Путин отметил «хорошую динамику на всех направлениях». В частности, он заявил, что ВС РФ продвигаются высокими темпами в Запорожской области.

В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев. В кабинете президента также был командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

После взятия Северска продолжают наступления в сторону Славянска, доложил Герасимов. Помимо этого населенного пункта, ВС России заняли Кучеровку и Куриловку, сообщил глава Генштаба.

Герасимов доложил, что российские военные также ведут бои в Новопавловке, южной части Константиновки и Гуляйполе. По словам главы Генштаба, военные группы «Восток» ведут наступление на юге Днепропетровской области, тогда как основные усилия подразделений «Севера» сосредоточены в углублении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областей.

Минобороны не сообщало о взятии Северска. О том, что российские военные заняли этот город, 10 декабря заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Для нас это очень большое военно-политическое событие», — сказал он.

Российские военные подняли флаги РФ в нескольких частях Северска, подтвердив тем самым его полное взятие, пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. По данным канала, ВС России установили контроль в том числе над территорией Северского кирпичного завода. После утраты Северска ВСУ пытаются организовать новый рубеж обороны у высот на участке Закотное — Резниковка, говорится в публикации.