Президент России Владимир Путин вечером 20 ноября сделал заявление, находясь на одном из командных пунктов группировки «Запад». Глава государства назначил командующим группировкой войск «Юг» экс-начальника штаба группировки Сергея Медведева.

Медведев сменил на этом посту генерал-полковника Александра Санчика, который перешел работать в Министерство обороны на должность заместителя министра.

«Фронтовые генералы идут наверх», — кратко прокомментировал эту перестановку военный обозреватель Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad) .

Новому командующему 46 лет. Медведев был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, а впоследствии сменил Дениса Лямина на посту командующего.

Новое назначение делает его самым молодым командующим группировкой войск. Звание генерал-лейтенанта было присвоено Медведеву в мае 2024 года.