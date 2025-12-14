Дрон атаковал частный дом в хуторе Екатериновка Волоконовского округа, где живет семья из 13 человек. Начался пожар, серьезно пострадала пятилетняя девочка. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в результате удара БПЛА в доме начался пожар, его уже потушили. Кроме того, повреждены крыша и окна здания. Вся семья размещена в пансионате, уточнил Гладков.

Позднее он рассказал, что в районе города Шебекино FPV-дрон атаковал КамАЗ. В результате машина была повреждена. Кроме того, пострадал мужчина — его с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча отвезли в горбольницу.

Ранее 14 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны-камикадзе атаковали село Подывотье Севского района, погиб мирный житель.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего, пообещав оказать им всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Утром 14 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА в Урюпинске начался пожар на нефтебазе. Пострадавших нет, жителей близлежащих домов эвакуировали, добавил он.