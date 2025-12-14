В Урюпинске (Волгоградская область) в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — заявил глава региона.

По его словам, пострадавших нет, сейчас идет эвакуация жителей домов, находящихся рядом с нефтебазой, развернут пункт временного размещения в «Урюпинской гостинице».

В Минобороны России сообщили, что за ночь был уничтожен 141 дрон самолетного типа. Больше всего было сбито над Брянской областью (35 БПЛА), Крымом (32) и Кубанью (22).

Еще 15 беспилотников были сбиты над Тульской областью, 13 — над Калужской, семь — над Курской, по четыре — над Рязанской и Ростовской, три — над Белгородской и два — над Ленинградской, добавили в Минобороны. По одному — над Смоленской, Псковской и Новгородской областями, а также Подмосковьем.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью были уничтожены 35 дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что в поселке Афипском Северского района обломки сбитого БПЛА повредили несколько домов. В пяти домах выбило окна, в одном из случаев начался пожар в огороде, который быстро потушили.

«По трем адресам обнаружены обломки без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Также произошел обрыв линии электропередачи. <…> Во всех случаях пострадавших среди жителей нет», — уточняется в заявлении пресс-службы.

Над Тульской областью были уничтожены 15 дронов, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Над Калужской областью системы ПВО сбили 14 БПЛА над территориями Барятинского, Козельского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги, заявил глава региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Правительство Курской области со ссылкой на Минобороны России сообщило об уничтожении 13 дронов в период с 20:00 13 декабря по 7:00 14 декабря, предупредив, что опасность атаки беспилотников сохраняется.

Главы Рязанской и Ростовской области Павел Малков и Юрий Слюсарь соответственно рассказали, что над регионами были сбиты по четыре дрона. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Слюсарь уточнил, что атака БПЛА была отражена в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон атаковал частный дом в селе Ясные Зори Белгородского округа, в результате чего начался пожар. Кроме того, пострадал мужчина: его с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в больницу.

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион подвергся атаке БПЛА. Сколько их было, было ли что-то повреждено и пострадал ли кто-либо, он не уточнил. Его смоленский коллега Василий Анохин рассказал, что ночью был сбит один БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Власти Псковской области об атаке беспилотников не сообщали, но утром уточняли, что режим опасности БПЛА, режим «Ковер» и ограничения в работе мобильного интернета отменены. При этом губернатор Михаил Ведерников обратился к очевидцам работы системы ПВО и поражения БПЛА противника в небе над Псковской областью с просьбой незамедлительно позвонить экстренным службам или в дежурную службу УФСБ.