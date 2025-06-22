Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассекретил имя советского разведчика-нелегала, который действовал на территории других стран, — это полковник СВР Сергей Черепанов.

«Речь идет о сотруднике управления «С», разведчике-нелегале <…> его имя — Сергей Юрьевич Черепанов», — сказал Нарышкин в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ

По его словам, Черепанов начал свою службу в первом Главном управлении Советской внешней разведки в 1981 году и в течение 24 лет работал «в особых условиях» в странах «со сложной оперативной обстановкой» — всего в 43 государствах.

«Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги», — добавил директор СВР.

Нелегал — разведчик, который работает в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Такой сотрудник разведки фактически проживает биографию другого человека, действуя в соответствии с разработанной легендой.

Специализировался на «горячих точках»

В программе рассказывается, что Черепанов, будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем будущего разведчика призвали на службу в армию, где он получил приглашение на работу в КГБ, а позже — в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка). Подготовку к работе в качестве нелегала он начал в 27 лет. По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на «горячих точках», и работал «там, где война». Он уточнил, что речь идет о странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. По словам разведчика, он работал в том числе в Центральной Америке, Южной Америке и Европе.

В интервью НТВ Черепанов рассказал, что британская разведка пыталась завербовать его, когда он находился на территории третьей страны. «В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство», — рассказал он.

По словам разведчика, сотрудники иностранных спецслужб разными путями пытались добиться от него перехода на их сторону. В свою очередь Черепанов, по его словам, увидел «слабые места» в их позиции.

«Используя эти слабости, мне удалось самостоятельно вернуться в Центр, тем самым избежав осложнений для нашей Службы, для руководства страны и для меня лично», — рассказал он.

При возвращении в Москву Черепанов увидел по телевидению репортаж об аресте десяти российских разведчиков-нелегалов в США (речь идет о событиях 2010 года, когда ФБР в числе прочих арестовало Андрея Безрукова и Анну Чапман). «А мне удалось вернуться самостоятельно», — сказал он.

20 лет в Мадриде

В 2016 году издание Politico со ссылкой на источники в европейских разведслужбах сообщило, что Сергей Черепанов почти 20 лет был разведчиком-нелегалом в Мадриде. По данным газеты, он скрывался под именем Генри Фрита — бизнес-консультанта, представлявшего компанию Frimor Consultores.

Согласно легенде, Фрит родился в 1957 году в Эквадоре, его матерью была эквадорка, а отцом — гражданин Новой Зеландии. В то же время, по данным западных разведок, которые приводит Politico, Черепанов родился в 1955 году в СССР. Все годы, которые сотрудник СВР провел в Испании, он работал на российскую внешнюю разведку.

Во время работы во Frimor Consultores Фрит-Черепанов часто отлучался в «зарубежные деловые поездки». Politico пишет, что в третьих странах он держал связь с Москвой через российских агентов, как правило это происходило близких к Испании государствах. По сведениям издания, Черепанов писал отчеты на ноутбуке с особыми системами защиты и хранил их на защищенных флеш-накопителях, которые оставлял в «неиспользуемых почтовых ящиках». Там их, как утверждается, забирали представители Москвы.

По данным Politico, курировавший агентуру в США экс-полковник СВР Александр Потеев (заочно осужден в России на 25 лет по делу о госизмене и дезертирстве), выдал в 2010 году не только работавших в Штатах нелегалов, но и Черепанова. В июне 2010 года тому удалось вылететь в Москву. По словам одного из собеседников Politico, спецслужбы Испании не стали задерживать его в аэропорту, так как у них не было достаточно доказательств для судебного расследования.

В статье отмечается, что Черепанов стал первым российским разведчиком-нелегалом, раскрытым в Европе со времен холодной войны. После его отъезда из Испании из страны выдворили двух сотрудников российского посольства в Мадриде.

Отечественные разведчики-нелегалы

Впервые имена разведчиков, действовавших на территориях других стран, Нарышкин назвал в 2020 году. Тогда в списке, представленном директором СВР, оказались Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков, Герой России Виталий Нетыкса и его супруга Тамара Нетыкса, Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

В марте в Великобритании умер советский разведчик, перебежчик Олег Гордиевский. Бывший двойной агент умер в возрасте 86 лет в своем доме, где он жил под защитой полиции после бегства из СССР. В СВР, комментируя смерть Гордиевского, назвали его предателем и преступником.

В августе 2024 года в результате обмена заключенными между Москвой и странами Запада России передали двух нелегалов Артема и Анну Дульцевых, которые были осуждены в Словении за шпионаж. В Кремле рассказали, что дети разведчиков не узнали российского президента Владимира Путина, когда тот встречал их после освобождения, и спросили у родителей, «кто это». «Вот так работают, собственно, нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.