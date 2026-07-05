Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих, погибших в Константиновке. Об этом сообщило Минобороны России.

По заявлению ведомства, 4 июля российская сторона предложила Киеву с 12:00 до 18:00 мск 6 июля прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных. Предложение было сделано после того, как Москва объявила о переходе населенного пункта под контроль российских войск.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — рассказали в министерстве, добавив, что Киев «вновь продемонстрировал отношение» к погибшим военнослужащим как к расходному материалу.

Ранее ведомство сообщало, что более 20 редакций СМИ из разных стран были готовы приехать на место, чтобы присутствовать при передаче тел. В случае согласия украинской стороны российское министерство обещало организовать работу журналистов.

Президент Владимир Путин назвал переход города под контроль России стратегически важным событием. По его словам, этот промышленный и транспортный узел имеет большое значение для дальнейших действий в Донбассе. Он также отметил, что в районе остаются мирные жители, и поручил сделать все необходимое для их эвакуации.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской охарактеризовал город как «ключ к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации». По его словам, с 2014 года украинская сторона превратила этот район в глубоко эшелонированную систему обороны.

По данным Генштаба, за время боев ВСУ потеряли около 13,5 тыс. военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО. Площадь территории, перешедшей под контроль российских войск в ходе операции, составила более 66 кв. км.