Кибермошенники в России начали использовать новую схему обмана граждан, при которой им отправляют фишинговые ссылки под видом «уникального предложения» от оператора связи. В беседе с Life.ru член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что так злоумышленники пользуются доверием россиян к сотовым операторам.

По его словам, мошенники рассчитывают на то, что граждане привыкли получать рекламные уведомления от операторов связи и зачастую не проверяют достоверность ссылки в полученном сообщении. Парламентарий обратил внимание, что сейчас россиянам стали чаще приходить SMS с ссылкой на фишинговую страницу, где якобы можно бесплатно перейти на более выгодный тариф.

«На таких страницах пользователя просят ввести личные данные, номер карты или код из SMS — под предлогом «подтверждения личности» или «активации тарифа». Все эти данные сразу уходят злоумышленникам», — отметил Немкин.

При этом сейчас злоумышленники улучшили технологическую сторону таких схем. Немкин рассказал, что жертва получает сообщения с поддельного номера, который выглядит как официальный. Кроме того мошенники применяют нейросети для создания сайтов, изображений и баннеров на них.

Фишинговые страницы могут существовать всего несколько часов, однако и этого времени достаточно, чтобы собрать данные внушительного количества пользователей, не сумевших распознать обман, добавил парламентарий.

Немкин посоветовал держать в голове, что операторы связи никогда не будут предлагать никакие услуги через сторонние ссылки, а также не собирают данные карт для переподключения другого тарифа. Любая внешняя ссылка, ведущая за пределы официальных ресурсов, по его словам, должна восприниматься как прямой признак мошенничества.

«Чтобы минимизировать риски, гражданам важно проверять адрес сайта, откуда пришло предложение, игнорировать сообщения с неизвестных номеров и не переходить по ссылкам из рассылок, которые выглядят подозрительно», — приводит слова Немкина Life.ru.

Ранее аналитики компании F6 рассказали, что злоумышленники постоянно адаптируются к разным мерам защиты, что значительно затрудняет противодействие. Кроме того, они подсчитали, что за первые десять месяцев 2025 года злоумышленники заработали около 850 млн рублей на атаках против детей.

Согласно обзору Банка России, в третьем квартале текущего года мошенники совершили 460,1 тыс. атак, что на 51% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Объем хищений при этом остался на прежнем уровне — 8,2 млрд рублей.