Крупные компании, которые занимаются доставкой международных посылок в Россию, сообщили о задержках в предновогодний период, рассказали РБК представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК и DPD.

В компаниях объяснили, что сбои связаны с увеличением количества отправлений из-за праздников, ужесточением таможенного контроля, а также неблагоприятной погодой.

По словам некоторых участников рынка, масштаб задержек в 2025 году превышает уровень прошлого года. Проблемы в основном затрагивают логистику за пределами страны и этап таможенного оформления.

При этом в Федеральной таможенной службе рассказали, что с ее стороны задержек в оформлении товаров трансграничной торговли нет. Ведомство приняло дополнительные меры, в том числе оптимизацию графиков и перераспределение сотрудников. По словам представителя службы, отправления оформляются в установленные законные сроки.

Председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая пояснила РБК, что уровень задержек каждый год растет, так как что часть онлайн-покупок через маркетплейсы в общем объеме розницы постоянно увеличивается. По ее словам, для продавцов, работающих с товарами российского производства, открывается стратегическое преимущество за счет более короткого срока доставки.

Согласно данным аналитической компании INFOLine, несмотря на рост внутреннего рынка, трансграничные онлайн-покупки в первом полугодии выросли на 31% и достигли около 3% от общего объема интернет-торговли в России.

По сумме онлайн-покупок наиболее популярными категориями товаров, которые россияне заказывали в зарубежных интернет-магазинах в первом полугодии, оказались электроника и бытовая техника, товары для дома, а также одежда и обувь.