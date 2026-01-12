Ректор одного из частных петербургских вузов предстанет перед судом по делу об организации канала нелегальной миграции и легализации более 40 млн рублей, полученных незаконным путем. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, 46-летний мужчина вместе с двумя подельниками, 53-летним предпринимателем и уроженцем Ближнего Востока с тройным гражданством, занимались поиском иностранцев, планировавших продлить срок своего пребывания в России. С целью получения необходимых документов обвиняемые предлагали иностранцам оформить фиктивные учебные визы и нелегально встать на миграционный учет.

С января 2020 года по ноябрь 2024 года фигуранты дела, возбужденного в соответствии с ч. 2 статьи 322.1 и ч. 4 статьи 174.1, легализовали 501 гражданина стран дальнего и ближнего зарубежья. Злоумышленники «отмыли» свыше 40 млн рублей, полученных от криминального бизнеса, с помощью мнимых сделок, отметили в ГУ МВД по региону.

Нелегальная деятельность была пресечена совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также регионального УФСБ России в ноябре 2024 года. Задержанные были помещены под домашний арест, выданные иностранцам фиктивные учебные визы аннулированы, а их приобретатели внесены в реестр контролируемых лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.