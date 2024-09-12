Агентство Reuters утверждает, что установило личности 23 бойцов ЧВК «Вагнер», которые пропали без вести после столкновений с повстанцами-туарегами в конце июля на севере Мали. По сообщению агентства, установлены также личности еще двух «вагнеровцев», которые попали в плен к туарегам.

Туареги ведут борьбу с правительственными войсками Мали, в конце июля они устроили засаду малийским военным и союзным им бойцам «Вагнера». По разным оценкам, потери российской ЧВК составили несколько десятков человек. В боях с туарегами погиб, в частности, администратор крупного околовоенного телеграм-канала Grey Zone, 31-летний Никита Федянин с позывным «Белый».

Reuters пишет, что сопоставило общедоступную информацию с сообщениями в интернете, пообщалось с родственниками погибших и использовало программное обеспечение распознавания лиц для анализа кадров с места событий.

Журналисты утверждают, что среди «вагнеровцев», которые участвовали в боях с туарегами, оказались несколько участников боев за Артемовск (украинское название — Бахмут), еще часть служила в Ливии и Сирии. Были и бывшие военнослужащие российской армии, сказано в материале.

В статье приводятся и конкретные имена — к примеру, упоминается погибший 31-летний Вадим Евсюков. Его мать Маргарита Гончарова рассказала, что в ЧВК «Вагнер» мужчина попал в 2022 году из колонии, где отбывал наказание по делу, связанному с наркотиками.

По словам Гончаровой, в ходе боевых действий на Украине ее сын возглавил взвод из 500 человек, а по возвращении домой работал портным, но не смог справиться с «чувством вины выжившего». В апреле он тайно отправился в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру, рассказала мать Евсюкова.

Еще один участник боев — 25-летний Владимир Акимов — попал в «Вагнер» после срочной службы в Воздушно-десантных войсках. Его матери Любови Баженовой не сообщили информации о судьбе Акимова или местонахождении его тела, из-за чего, по ее словам, она направила обращения в прокуратуру, Минобороны и МИД, сказано в публикации.

Один из пропавших бойцов — 47-летний Алексей Кузекмаев — не имел военного опыта, сообщила Reuters его супруга Людмила. Одним из самых опытных агентство называет погибшего 48-летнего Александра Лазарева, который ранее участвовал в чеченских войнах (об этом, как утверждается, в соцсетях написала его супруга).

Сами туареги утверждали, что в боях погибли 84 бойца «Вагнера» и 47 малийских солдат. В армии Мали говорили, что в результате атаки повстанцев убиты двое военнослужащих, еще десять ранены (потери повстанцев ВС Мали оценили в 20 человек).

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в конце июля намекнул на причастность Киева к гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Тогда он выступил с утверждением, что туареги якобы «получили необходимую информацию, и не только информацию», позволившую «провести успешную военную операцию».

На эти слова представителя ГУР обратили внимание власти Мали, которые решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Киев назвал такое решение Бамако «недальновидным и поспешным», а сам Юсов позже утверждал, что ничего не говорил о причастности украинской разведки к событиям в Мали.