Николай Дуров, брат основателя Telegram Павла Дурова, тоже имеет гражданство карибского государства Сент-Китса и Невиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее Politico писало, что он объявлен в розыск во Франции.

Как отмечает агентство, где сейчас находится Николай Дуров — неизвестно. По данным европейских СМИ, на которые ссылается РИА Новости, власти Парижа выдали ордер на арест Павла и Николая Дуровых 25 марта.

Николай Дуров родился 21 ноября 1980 года в семье доктора филологических наук и профессора филологии. Он несколько раз побеждал в международной математической олимпиаде, а также становился серебряным призером международной олимпиады по информатике. Затем он поступил и окончил Санкт-Петербургский государственный университет, а также Боннский университет в Германии. Николай помогал Павлу создавать сеть «ВКонтакте»: писал первый PHP-код и начальную версию рабочей платформы, а позднее руководил дизайном площадки и разработкой. Протокол шифрования, созданный в 2013 году Николаем, стал основой Telegram. Изначально мессенджер использовали только братья, чтобы избежать слежки различных спецслужб. Спустя время платформа превратилась в полноценный проект. Также Николай придумал токен TON и Telegram Open Network. Сейчас он занимает должность старшего научного сотрудника Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук.

Дело Павла Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. 28 августа его выпустили под судебный надзор, обвинив в шести правонарушениях. Бизнесмена обязали выплатить залог в размере €5 млн (около 500 млн руб.) и запретили покидать Францию.

Дуров будет вносить залог по частям, подчеркнули в парижской прокуратуре. Расследование может продлиться несколько месяцев, затем прокуратура решит либо закрыть его, либо направить в суд. «В случае необходимости дело может быть переквалифицировано», — рассказали ТАСС в надзорном органе Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о прилете Дурова в Париж и не планировал с ним встреч в ближайшее время. Комментируя французское гражданство бизнесмена, Макрон назвал это решение «совершенно оправданным», поскольку «правильно» предоставлять такую возможность «выдающимся бизнесменам, спортсменам».

Павел Дуров — гражданин России, ОАЭ, Франции, а также Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Париж «в качестве основного» воспринимает французское гражданство Дурова. Его он получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».

Макрон неоднократно подчеркивал, что дело Дурова никак не связано с политикой. В то время как в Кремле заявили, что дело основателя мессенджера можно будет считать политическим при отсутствии «серьезной доказательной базы», подкрепляющей обвинения.