Черноморский флот был вынужден «сменить, по сути дела, свою прописку», поскольку его большие корабли «стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров» ВСУ, подтвердил в интервью «Московскому комсомольцу» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

О том, что командование ВС России якобы было вынуждено переместить Черноморский флот, агентство Bloomberg со ссылкой на американских аналитиков писало еще в конце 2023 года. «Украины на море тем более заметен, что у нее нет собственных военных кораблей. Вместо этого она бросает вызов морскому превосходству России, используя ракеты и беспилотные морские дроны», — говорилось в статье.

В конце октября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российский флот «больше не может действовать в западной части Черного моря», и называл это «историческим достижением» для своей страны.

С российской стороны до сих пор не поступало ни одного официального подтверждения, что Черноморский флот действительно мог быть перемещен. Теперь же Рогозин заявил об этом в качестве примера того, «какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения».

По словам сенатора, с российской стороны «замечательно работают советские ракеты», которые «как раз долетают до Киева», но с «современным вооружением, которое наводится по спутниковой навигации, были и остаются проблемы».

«Призываю всех быстрее реагировать на новые угрозы, пока еще часто сказывается неповоротливость военной системы. То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ, и так далее», — заявил Рогозин в интервью «МК».

Он подчеркнул, что уже «просто неприлично» по-прежнему объяснять отставание России по «беспилотной тематике» провальным периодом «злополучных 1990-х», поскольку с тех пор «было достаточно времени, чтобы поправить ситуацию».

«Значит, была допущена недооценка того прогресса, который связан с помехозащищёнными линиями связи, системами управления, беспилотными летательными комплексами, малыми формами вооружения тактического звена. А ведь сегодня в ходе СВО все боевые действия идут в основном в тактическом звене. Нужен окопный РЭБ, нужен малозаметный, не фонящий, не излучающий комплекс радиоэлектронной разведки. Нужны беспилотники, которые способны прорываться сквозь мощнейшую стену радиационной борьбы противника», — поделился соображениями Рогозин.

Гибель командира и «провокация» с ПЗРК. Чем известен российский корабль «Цезарь Куников»

В середине февраля 2024 года Киев заявил о потоплении большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников». Российское министерство обороны не комментировало эту информацию. В начале марта военкоры утверждали, что украинские безэкипажные катера подбили патрульный корабль «Сергей Котов».

В начале апреля командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Сергей Пинчук, который с октября 2021 года был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом, а до этого служил на Балтийском флоте и был командующим Каспийской флотилией. О предполагаемом уходе его предшественника — главкома ЧФ адмирала Виктора Соколова — военкоры и СМИ начали писать еще в середине февраля.