Спецподразделения Росгвардии на месте теракта в «Крокус Сити Холле» ведут поиск преступников и проводят эвакуацию граждан из здания. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Должностные лица руководства Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области прибыли на место теракта и координируют действия подразделений», — добавили в Росгвардии.

Телеграм-канал Baza утверждает, что спецслужбы разыскивают белый седан, на котором якобы могли скрыться преступники. «В машине могут находиться несколько вооруженых мужчин в зеленых камуфляжных костюмах», — сказано в сообщении канала.

По данным РБК, к месту теракта приехали также глава МВД Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В МЧС России сообщили, что возникший из-за теракта пожар все еще не удалось локализовать. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тыс. кв. м, тушение продолжается.

Следственный комитет России после нападения на «Крокус Сити Холл» возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). По предварительным данным, жертвами теракта стали 40 человек, более 100 пострадали, заявили в ФСБ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел около 20 часов 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Источник «Интерфакса» в оперативных службах отмечал, что, по предварительным данным, вооруженная группа неизвестных в тактическом обмундировании открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал, после чего была открыта стрельба по зрителям в фойе.

Президенту Владимиру Путину было доложено о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в первые же минуты, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент дал все необходимые указания.