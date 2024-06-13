Российские военные во время второго этапа нестратегических ядерных сил выполнили электронные ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщает Минобороны.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

Экипажи Военно-морского флота во время учений выходили в назначенный район патрулирования.

О начале первого этапа учений нестратегических ядерных сил Минобороны сообщило 21 мая, о начале второго этапа ― 11 июня. На первом этапе личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал применение комплексов «Искандер» и их скрытное перемещение в район ракетных пусков.

Воздушно-космические силы России отработали снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

Во время второго этапа учений военные отрабатывают применение комплекса «Искандер-М» и его перемещение в «назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков».

Военно-морской флот, как сообщало Минобороны, снарядит учебными специальными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдет в назначенные районы патрулирования.

В учениях принимаю участие белорусские военные. В российском Минобороны пояснили, что во время мероприятий будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Учения проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России, а также для «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач», объясняли в военном ведомстве.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал учения «адекватной» реакцией на поддержку Украины Западом, разрешение наносить удары по российским территориям западным оружием и «активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине».