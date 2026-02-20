Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило несколько российских военных самолетов. Об этом говорится на официальном сайте командования.

«NORAD обнаружило и проследило за двумя Ту-95, двумя Су-35 и одним А-50, действовавшими Зона идентификации противовоздушной обороны 19 февраля 2026 года. Командование запустило два истребителя F-16, два F-35, один E-3 и четыре KC-135 для перехвата, точной идентификации и сопровождения самолетов», — отмечается в сообщении NORAD.

При этом в командовании подчеркнули, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в суверенное пространство США или Канады.

«Подобные действия России в зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза», — добавили в NORAD.

Утром 20 февраля стало известно, что американский самолет Boeing 787-8 Dreamliner появился в воздушном пространстве России, влетев через Мурманскую область.

Согласно данным Flightradar, он взлетел с авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, а его маршрут проходил через Гренландию, Норвегию и Финляндию. В 9:10 по Москве борт уже находился в воздушном пространстве Казахстана.