Паспорта России и Турции разделяют 46-ю строчку в мировом рейтинге, оценивающем уровень безвизового доступа в другие страны. Данные последнего выпуска «Индекса паспортов мира» (Henley Passport Index) за 2026 год показывают, что оба документа предоставляют равные возможности для путешествий: их держатели могут въехать без визы или оформить ее по прибытии на территорию 113 государств и территорий.

Среди ключевых безвизовых направлений для граждан России значатся Бразилия, Китай, Египет, Куба, Грузия, Иран, Сербия, Аргентина и Фиджи. Непосредственно выше в рейтинге расположились Молдавия (44-е место, 118 направлений) и Венесуэла (45-е место, 118 направлений), а ниже — Катар (47-е место) и ЮАР (48-е место).

Абсолютным лидером рейтинга сохраняет позиции Сингапур, чьи граждане могут посещать 192 страны без предварительного оформления визы. Второе место делят Япония и Южная Корея (по 188 направлений), третье — сразу несколько европейских государств: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (по 186 направлений). Паспорт США, ранее покинувший первую десятку, в текущем рейтинге вернулся на 10-е место с доступом к 179 безвизовым направлениям.

При сравнении с предыдущим периодом наблюдается интересная динамика: несмотря на незначительное сокращение числа безвизовых направлений для российского паспорта (со 114 до 113), его позиция в рейтинге улучшилась с 50-й на 46-ю строчку. Аналитики объясняют это уплотнением списка на верхних позициях, где несколько стран разделили одно место, что повлияло на общую нумерацию.

В отчете подчеркивается, что за 20 лет существования индекса разрыв между странами-лидерами и аутсайдерами значительно увеличился. Если в 2006 году разница между первым и последним местом составляла 118 стран, то в 2026 году она достигла 168 стран (Сингапур — 192 направления против Афганистана — 24 направления).

Ярким примером успешного улучшения позиций является паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря активной дипломатии и либерализации визового режима, с 2006 года страна поднялась на 57 позиций — с 35 до 184 безвизовых направлений, заняв в итоге 5-е место в мировом рейтинге.