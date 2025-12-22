Технологическая компания NtechLab разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая помогла найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области в 2025 году. Решение также содействовало в поиске почти 3 тысяч преступников на территории региона.

Система видеоаналитики FindFace Multi, внедренная компанией в регионе в 2023 году, работает в составе АПК «Безопасный город». Алгоритм анализирует видеопоток с установленных в городе камер и позволяет за долю секунды проанализировать и найти пропавшего человека или преступника. Точность распознавания составляет более 99,9%.

Как рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков, на данный момент в регионе к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер, в 2026 году планируется расширить их количество до 2,2 тыс.

Всего в контур АПК «Безопасный город» Новосибирской области подключено 5 тыс. камер. Нейросеть работает с камерами, которые установлены в местах массового скопления людей — на транспортной инфраструктуре, на улицах и площадях города, в госучреждениях (в том числе в медицинских центрах и на спортивных объектах) и в торговых центрах, отметил Лошаков.

«Наши решения по видеоаналитике используются в Новосибирской области уже несколько лет. Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти 3000 преступников. Отмечу, что видеоаналитика позволяет не только с высокой скоростью и точностью распознавать в видеопотоке пропавших граждан или правонарушителей, но зачастую помогает и предотвратить преступление. Мы планируем укреплять сотрудничество с Новосибирской областью и в будущем», — подчеркнул гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Система распознавания лиц и силуэтов компании NtechLab работает в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Самарской области, а также в ЯНАО. На Ямале решения компании помогли найти свыше 500 преступников в текущем году.