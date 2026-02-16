Московский гарнизонный военный суд признал отставного контр-адмирала Николая Коваленко виновным в организации хищения и участии в хищении у Минобороны 592 млн рублей и назначил ему 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. При этом от основного наказания в виде лишения свободы военного освободили из-за болезни, передает ТАСС.

Дело, по которому проходил Коваленко, касалось хищения денег, выделенных на четыре госконтракта по ремонту запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для зенитных ракетных комплексов в 2013—2017 годах. Исполнителями контрактов были Саратовский радиоприборный завод, компания «Союз-М» и завод «Электроприбор».

По версии следствия, исполнители под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн рублей по факту поставляли непригодные, закупленные в 2012 на Украине за 40 млн рублей.

Помимо контр-адмирала в отставке, подсудимыми по делу проходят еще шесть человек — все они также получили сроки в колонии общего режима. В отличие от Коваленко, им ранее изменили подписку о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Шестеро фигурантов получили следующие приговоры:

начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга запаса Вадим Мовчан, обвиняемый в хищении 397 млн рублей — 5 лет 6 месяцев колонии, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением воинского звания;

экс-руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев — 8 лет, со штрафом 800 тыс. рублей;

бывший глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов — 4 года колонии, со штрафом 500 тыс. рублей;

бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ России капитан 1-го ранга запаса Василий Витченко — 3 года 6 месяцев колонии, со штрафом 400 тыс. рублей и лишением воинского звания;

бывший директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев, обвиняемый в хищении 109,5 млн рублей — 3 года колонии, со штрафом 500 тыс. рублей;

бывший консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий — 3 года колонии, со штрафом 400 тыс. рублей.

Всех шестерых взяли под стражу в зале суда.

В удовлетворении гражданского иска Минобороны по делу суд отказал, добавляет ТАСС.

В военных каналах выражают недоумение в связи с приговором отставному контр-адмиралу Коваленко. «За кражу полмиллиарда штраф в полмиллиона», — пишет канал «Военный осведомитель», отмечая, что остальные фигуранты получили хотя и реальные, но небольшие сроки.

«Из чего складываются эти сроки? Как считают их, я не понимаю. За кражу велосипеда больше дадут», — возмущается «Синяя Z Борода».