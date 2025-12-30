Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник обратился в суд с иском к Международной шахматной федерации (FIDE) с целью получения от нее денежной компенсации. Заявление оказалось в распоряжении «Коммерсанта». Дело было открыто 30 декабря в Лозанне (Швейцария), где находится головной офис организации.

В предоставленном заявлении разъясняется, что в соответствии с действующими процедурными нормами права Швейцарии инициации судебного процесса должен предшествовать обязательный досудебный этап — предварительное производство. Срок этой фазы обычно составляет от двух до трех месяцев.

Основная задача этого этапа заключается в том, чтобы подготовить доказательственную и правовую базу для последующего основного судебного разбирательства. При этом отмечается, что в рамках предварительного производства суд уже правомочен выносить некоторые промежуточные решения.

Относительно существа будущего иска в заявлении указано, что конкретные правовые нормы швейцарского законодательства, которые будут положены в его основу, а также окончательный размер финансовой компенсации, требующейся от FIDE, будут детально определены и заявлены юридической командой Крамника непосредственно перед подачей основного искового заявления в суд.

Гроссмейстер также сообщил, что в штаб-квартиру федерации был направлен официальный запрос о сохранности документов. Это означает, что переписка, электронные файлы и иные материалы, которые могут иметь значение для судебного разбирательства с FIDE, не подлежат изменению или уничтожению. Других подробностей иска он раскрывать не стал.

Противостояние между шахматистом и федерацией началось после смерти американского гроссмейстера Дэниэля Народицкого. Летом 2024 года Крамник обвинял его в использовании нечестных методов. В ответ Народицкий признал отдельные эпизоды обращения к компьютеру, но отверг обвинения в недобросовестной игре и заявил, что подобные высказывания негативно отражаются на его психическом состоянии.

Народицкий умер 19 октября в возрасте 29 лет. Сведения о причинах его смерти обнародованы не были. После этого Крамник подвергся волне критики. В его адрес звучали требования о дисквалификации и лишении титулов. Соответствующую петицию поддержали более 15 тыс. человек.

Позднее федерация сообщила о намерении рассмотреть высказывания Крамника в адрес умершего гроссмейстера. Тогда он заявил «Матч ТВ», что расценивает происходящее как давление, и объявил о намерении обратиться в суд против организации.

В ноябре FIDE все же направила жалобу на Крамника в комиссию по этике и дисциплине (EDC) из-за его заявлений не только о Народицком, но и о чешском шахматисте Давиде Наваре. По версии федерации, материалы дела охватывают около двух лет и содержат признаки «возможных нарушений», связанных с «харассментом» и «ущемлением человеческого достоинства».