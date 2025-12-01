Сегодня, 1 декабря, Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан обеих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое министр энергетики Саудовской Аравии — принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд — сделал на Российско-саудовском деловом форуме.

«Теперь мы, как два правительства, решили разрешить нашим гражданам путешествовать свободно без виз между двумя странами, и сегодня мы подпишем это соглашение», — сказал он. Теперь документ будет направлен для ратификации в парламенты обеих стран.

Подписи под соглашением поставили участвующие в форуме зампред российского правительства Александр Новак и глава МИД Королевства Саудовская Аравия Фейсал Аль Фархан.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали двукратное или даже трехкратное увеличение турпотока из Саудовской Аравии в РФ в связи с отменой визового режима к лету 2026 года.

Проект соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией был одобрен российским правительством несколько дней назад. Этот документ предполагает, что граждане каждой из стран могут въезжать во вторую страну без виз и оставаться на ее территории на протяжении трех месяцев. Срок пребывания по условиям соглашения не должен превышать в совокупности 90 дней за 180-дневный период.

Для въезда путешественник должен иметь действующий заграничный паспорт. При этом цели поездок в рамках безвизового режима не исчерпываются туризмом: таким же образом разрешается совершать путешествия с деловыми целями и частные визиты.

Регулярное прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией было запущено летом 2025 года, 1 августа авиакомпания Flynas совершила первый рейс из Эр-Рияда во Внуково. С 10 октября это направление начал обслуживать титульный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia.

Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, комментируя отмену визового режима с Саудовской Аравией, отметил, что для туристов из РФ поездки в эту страну стали «модным трендом», который может привести к кратному росту турпотока за счет безвизового въезда и расширения прямого авиасообщения.